Необходим скрипт, который зайдет на сайт спортивной тематики www.myscore.ru, где будут указаны пары играющих команд. Необходимо зайти по ссылке в каждую пару, и в разделе Н2Н будет 3 подраздела: последние игры КОМАНДЫ1,последние игры КОМАНДЫ2, ...
Скрипт управления рекламной кампанией linkfeed.ru
Необходим скрипт который автоматически производит такие действия:
1. взять урл из списка
2. создать новый проект с параметрами
3. вставить рандомные анкоры из файла
4. купить все ссылки по заданному фильтру
5. по истечении заданного времени удалить проект.
6. начать с начала
Сложность для меня именно на 5 шаге, так как там выскакивает окно подтверждения в котором надо ввести контрольные цифры.
для теста можете использовать аккаунт:
http://www.linkfeed.ru/projects/list
login: iamtest
pass: mypassword
Заявки фрилансеров
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