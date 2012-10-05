Web-Developer

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Экспертный уровень владения JavaScript, опыт работы с большими проектами; Знакомство сJS-фремймворками Богатый опыт использования JQuery, HTML, CSS Понимание событийной модели JS (и JQuery в частности)

CSSHTMLJavaScriptjQuery
13 лет назад
De-La
Лада 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров