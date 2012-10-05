окружение - Linux, mysql, язык разработки - С/C++

1. многопоточный сканер открытых портов, возможность работать минимум в 1к потоков.

в конфиге - диапазон портов, даные для подключения к базе, кол-во потоков.

параметры запуска - диапозон ip адресов.

возможность перезапуска с места обрыва (не чекает уже проверенные адреса).

идет по указанному диапозону ip адресов, пытается соединиться с портами (диапозон портов в конфиге) - сохраняет открытый порт + ip в базе, в другую таблицу сохраняет проверенные ip адреса (чтоб повторно не проверять)

2. многопоточный чекер открытых портов - проверяет порты сохраненные сканером (п. 1) - проверяет поддержку socks4, socks5, время отклика, geo. все сохраняет в базу. в конфиге - данные для подключения к бд, количество потоков, проверять socks4 или socks5 или оба, максимальный таймаут.

3. многопоточный валидатор - почти что аналог чекера из п.2, однако он предназначен для проверки живости прокси полученной чекером (перепроверка), в конфиге - данные для подключения к бд, количество потоков, таймаут.

Сроки разработки - 1 день с момента согласования.

Цена $150. Оплата webmoney, paypal, ePayService.