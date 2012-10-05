Вставить код конверсий Google AdWords на сайте

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

На сайте несколько товаров и магазин на php (Order Master Pro). Задача - вставить отслеживание конверсий так, чтобы отслеживались все продукты, а не только один. Сложность в том что страницы оплаты счёта генерируются динамически (но у них есть статический футер). Но вставить в этот футер несколько кодов конверсии нельзя - работать не будет. Один тоже нельзя - они разные под каждый товар.

В прошлый раз это каким-то шаманством было сделано.

В принципе идея понятна. В старой версии магазина на php у каждого товара была своя страница оплаты, на которой и стоял код. В новой версии магазина страница оплаты одна. Надо видимо поправить код в магазине так чтобы у каждого товара была возможность иметь свой шаблон станицы оплаты, не отличающийся ничем кроме этого кода конверсии.

UPD. мне сказали что это yii framework

Google AdsPHPYii
13 лет назад
ivendy
Ирина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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