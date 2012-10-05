Вставить код конверсий Google AdWords на сайте

На сайте несколько товаров и магазин на php (Order Master Pro). Задача - вставить отслеживание конверсий так, чтобы отслеживались все продукты, а не только один. Сложность в том что страницы оплаты счёта генерируются динамически (но у них есть статический футер). Но вставить в этот футер несколько кодов конверсии нельзя - работать не будет. Один тоже нельзя - они разные под каждый товар.

В прошлый раз это каким-то шаманством было сделано.

В принципе идея понятна. В старой версии магазина на php у каждого товара была своя страница оплаты, на которой и стоял код. В новой версии магазина страница оплаты одна. Надо видимо поправить код в магазине так чтобы у каждого товара была возможность иметь свой шаблон станицы оплаты, не отличающийся ничем кроме этого кода конверсии.

UPD. мне сказали что это yii framework