Для сайта privatissima.ru (на joomla 1.5+virtuemart) нужно сделать продающий мини-сайт. Смысл его с в том, что на том же домене размещаются страницы, имеющие свой дизайн, эти страницы можно копировать и наполнять их другим контентом, по ...
Вставить код конверсий Google AdWords на сайте
На сайте несколько товаров и магазин на php (Order Master Pro). Задача - вставить отслеживание конверсий так, чтобы отслеживались все продукты, а не только один. Сложность в том что страницы оплаты счёта генерируются динамически (но у них есть статический футер). Но вставить в этот футер несколько кодов конверсии нельзя - работать не будет. Один тоже нельзя - они разные под каждый товар.
В прошлый раз это каким-то шаманством было сделано.
В принципе идея понятна. В старой версии магазина на php у каждого товара была своя страница оплаты, на которой и стоял код. В новой версии магазина страница оплаты одна. Надо видимо поправить код в магазине так чтобы у каждого товара была возможность иметь свой шаблон станицы оплаты, не отличающийся ничем кроме этого кода конверсии.
UPD. мне сказали что это yii framework
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