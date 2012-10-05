Крупный интернет-проект публикатора для онлайн-СМИ

Набирается группа специалистов для реализации крупного проекта.

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Рассматриваются кандидатуры непосредственно программистов, группы программистов и web-студии не рассматриваются

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Проект представляет собой мульти-модульное ядро администрирования и анализа данных заносимых в БД и на сервера сотрудниками компании.

В соответствии с доступными каждому сайту модулями определяется функционал их администрирования и вывода информации в Public.

Описание каждого модуля будет предоставляться отдельно.

Оплата возможна как:

1. Устройство по срочному трудовому договору (на время создания проекта). Сумма при этом договорная, в зависимости от Вашего желания уделять работе над проектом то или иное количество времени и от Вашей квалификации.

2. По факту (без предоплат строго) по сдаче модуля.

По желанию возможна работа в офисе компании.

Требования к кандидатам:

• Опыт работы от 1-3 лет в web-проектах с применением следующих навыков:

• PHP (4.x‚ 5.х) на уровне ООП, желательно знание шаблонов проектирования, опыт работы с фреймворками (в частности Symphony II)

• PostgreSQL и/или MySQL

• JavaScript‚ AJAX‚ XML, HTML+CSS

• Знакомство с *nix системами

• Опыт командной разработки (знание cvs, svn)

• Желание и способность разбираться в чужом коде

• Стремление к профессиональному росту и инициатива

• Умение и желание работать в команде

• Знание Java и/или Flash будет преимуществом.

==============ВНИМАНИЕ=================

Рассматриваются кандидатуры непосредственно программистов, группы программистов и web-студии не рассматриваются

======================================