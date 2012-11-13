В поисках разработчика (Bitrix CMS)

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Закрытнет заявок125 просмотров

Очень ищу надежного фрилансера из СПб или пригорода, для совместной работы над проектами.

То что на данном этапе важно – это СПб, посадка на битрикс. Остальное все в общении:

по тел. 911 2799187

по skype (marwal_de)

по почте [email protected]

12 лет назад
marwal
Марат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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