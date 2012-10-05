Написать модуль для опций OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок97 просмотров

Версия движка 1.5.1.3

Нужно создать модуль для опций как в http://www.stroymag…_id=5&id=18859. (комплектация)

1) Возможность добавлять товар option quantity на страницу товара + устанавливать колличеству по умолчание. (при этом все старые возможности option, должны сохраняться)

2) Изменение цены (в корзине тоже) при установки галочки возле доп товара.

3) При изменение колличества главного товара, должно изменяться количество доп. товара (установка товара для отображение по умолчанию, должна быть в опциях)

Например главный товар = 1

доп товар = 5

При увелечения главного товара до = 2

доп товар становиться = 10

Но при этом покупатель должен иметь право изменять коллиество доп товара на свое усмотрение.

Opencart
13 лет назад
Brabus83
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать компонент "Тестирование интуиции"

    $200

    Нужно разработать (или модифицировать имеющийся) компонент тестирования на сайте под управлением Joomla 1.5 Пользователь сайта после регистрации/авторизации проходит этапы тестирования на сайте, ему предлагается ответить на несколько вопросов, в конце теста ему выводится ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать модуль для опций OpenCart

    Версия движка 1.5.1.3 Нужно создать модуль для опций как в http://www.stroymag.com/shop/right_page.php?setID=16205&amp;IBLOCK_ID=5&amp;ID=16205. (комплектация) Создание дополнительного товара (как в таблице комплектация) Изменения касающиеся опций: 1) ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сервис по созданию онлайн-тестов

    Нужно сделать сервис по созданию онлайн тестов. На сервисе должно быть: - Личный кабинет, в котором создаешь онлайн-тесты. Тесты такие: по результатам сразу отображается то, что автор теста ...

    JavaScript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист 1С-Битрикс (PHP)

    $1300

    Разыскивается программист 1С-Битрикс для внедрения и доработки сайтов. Работа включает в себя не только настройку и подбор модулей, но и реализацию нестандартного функционала средствами API системы (программирование). В обязанности ...

    JavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматическая подача объявлений

    Мы занимаемся продажей грузовых автомобилей и полуприцепов. Ежедневно приходиться давать примерно по 30 объявлений (такое количество наименований товара) на каждый из этих сайтов GRUZOVIKI.RU IRR.RU GRUZOVIKI.COM AVITO.RU TRUCK.DMIR.RU ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для InstantMaps

    $250

    Сайт на InstantMaps 1) Необходимо написать модуль, позволяющий зарегистрированным пользователям вносить правки в описание объекта, правки приходят модератору и он рассматривает. 2) Необходимо написать модуль, позволяющий любому авторизованному пользователю добавлять ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Для функционирующего интернет-магазина diagauto.ru на Joomla необходимо добавить ряд функций: - добавить "рекомендуемые товары" ( в админку добавить возможность привязки к основному описанию краткое описание и фото существующего ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад