Нужно 2 сайта ( дизайн есть ) оплата по факту. Первый 7 страниц.+интенет магазин. Второй простой 6 страниц.
Написать модуль для опций OpenCart
Версия движка 1.5.1.3
Нужно создать модуль для опций как в http://www.stroymag…_id=5&id=18859. (комплектация)
1) Возможность добавлять товар option quantity на страницу товара + устанавливать колличеству по умолчание. (при этом все старые возможности option, должны сохраняться)
2) Изменение цены (в корзине тоже) при установки галочки возле доп товара.
3) При изменение колличества главного товара, должно изменяться количество доп. товара (установка товара для отображение по умолчанию, должна быть в опциях)
Например главный товар = 1
доп товар = 5
При увелечения главного товара до = 2
доп товар становиться = 10
Но при этом покупатель должен иметь право изменять коллиество доп товара на свое усмотрение.
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