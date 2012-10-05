Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок148 просмотров

Для функционирующего интернет-магазина diagauto.ru на Joomla необходимо добавить ряд функций:

- добавить "рекомендуемые товары"

( в админку добавить возможность привязки к основному описанию краткое описание и фото существующего "рекомендуемого" одного или нескольких товаров )

- добавить "файлы для скачивания"

( доп. раздел в основном описании товара, со списком файлов доступных для скачивания)

- Поиск ( модифицировать формат вывода результатов текущего поиска по сайту)

- История добавления товаров ( пример http://car-tool.ru/arch/ )

Подробное ТЗ исполнителю, интересует сроки и стоимость.

Joomla
13 лет назад
ffulcrum
Петр 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров