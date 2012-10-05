Разработка оконных калькуляторов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок216 просмотров

Разработать оконные калькуляторы для джумлы 1.5.26. Прототип http://www.ecookna.ru/#promo_40percent (полностью аналогичные!)

1 : оконный калькулятор

2 : конструктор решений

В админке необходимо предусмотреть возможность ввода стоимости каждого отдельного элемента (москитная сетка, подоконник, и прочее) и стоимость 1м2 площади окна.

В конструкторе решений логика будет фиксированной.

Бюджет на проект 150$

Срок горящий. Рассмотрим предложения.

Joomla
13 лет назад
virom-barnaul
Виталий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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