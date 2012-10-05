Нужно из данных о товаре (габариты, вес) сделать по формуле калькулятор, что бы рассчитать доставку за большие заказы оплата вебмани
Доработка сайта на DLE
Нужно удалить лишние блоки - вроде Календаря и прочего, установить модуль "похожие записи", модуль "переходы" и модуль для перелинковки. Связать уже установленный форум (vBulletin) с сайтом, чтобы потом на главной странице отображалось в одном блоке - Последнее на форуме. И последнее это разместить на главной странице блок группы Вконтакте.
Бюджет - 400 руб.
Оставляйте свои аськи, для оперативной связи.
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