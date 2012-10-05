Создать раздел конкурсов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок410 просмотров

На действующем сайте на неткате разработать раздел конкурсы из 3 страниц. Первая страница - объявление о конкурсе, вторая - регистрация, третья - победители. Дизайн страниц готов.

13 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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