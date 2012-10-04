Разработка сайта мотобренда (только сервер)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки206 просмотров

Ищется php программист, очень желателен опыт работы с symfony.

Сайт состоит из:

1) контентых страниц, в админ зоне должна быть возможность редактирования страниц.

2) витрины товаров, витрина товаров имеет ординарную вложенность категории и карточку товара.

3) новостная лента, всего будет 3 новостные ленты, одна из них активируется под логином.

4) карта диллеров, точки на крату можно добавлять через админ-зону

5) Возможность сборки и редактирования основного меню в админ-зоне.

6) форма обратной связи, остылается на имали, в админ-зоне должна быть возможность редактирования email

7) поиск по сайту (на sphinx)

Нужно сделать админ зону и интегрировать верстку на сервер. Верстку для фрон части сайта предоставлю, верстать не придеться. Админ зону нужно обязательно делать с использованием Twitter Bootstrap, поэтому опыт с данным фреймворком очень желателен.

Сроки 2,5 на подключь. Начинать с админ-зоны.

Обязательно наличие микрофона и скайпа, для каждодневного митинга.

BootstrapPHPSymfony
13 лет назад
don_Huan
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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