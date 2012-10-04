Здравствуйте! Есть почти сделанный интернет-магазин: letter5.ru. Сайт сделан на Джумле с использованием VirtueMart. Требуется добавить на сайт фильтр для поиска по товарам. Фильтр должен давать возможность ...
Разработка сайта мотобренда (только сервер)
Ищется php программист, очень желателен опыт работы с symfony.
Сайт состоит из:
1) контентых страниц, в админ зоне должна быть возможность редактирования страниц.
2) витрины товаров, витрина товаров имеет ординарную вложенность категории и карточку товара.
3) новостная лента, всего будет 3 новостные ленты, одна из них активируется под логином.
4) карта диллеров, точки на крату можно добавлять через админ-зону
5) Возможность сборки и редактирования основного меню в админ-зоне.
6) форма обратной связи, остылается на имали, в админ-зоне должна быть возможность редактирования email
7) поиск по сайту (на sphinx)
Нужно сделать админ зону и интегрировать верстку на сервер. Верстку для фрон части сайта предоставлю, верстать не придеться. Админ зону нужно обязательно делать с использованием Twitter Bootstrap, поэтому опыт с данным фреймворком очень желателен.
Сроки 2,5 на подключь. Начинать с админ-зоны.
Обязательно наличие микрофона и скайпа, для каждодневного митинга.
Заявки фрилансеров
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