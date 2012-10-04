Фильтр для товаров на VirtueMart

Здравствуйте!

Есть почти сделанный интернет-магазин: letter5.ru.

Сайт сделан на Джумле с использованием VirtueMart.

Требуется добавить на сайт фильтр для поиска по товарам. Фильтр должен давать возможность выбирать категорию, подкатегорию (и т.д. - там до 5 уровней вложенности), выбирать характеристики товаров, цену и т. п. - стандартный фильтр.

Проблема в том, что на сайте порядка 30 тысяч товаров и порядка 2 тысяч категорий. Старая реализация фильтра тормозила весь сайт, поэтому приняли решение переписать фильтр.

Задача: сделать работающий фильтр с вышеобозначенными характеристиками на сайте letter5.ru.

От вас нужны:

1) обозначить, как будете решать задачу

2) примеры выполненных работ

3) цена

Срок, когда фильтр должен работать - 9 октября утром по Москве.