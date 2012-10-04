Как тут http://www.albatroscargo.ru/
Разработчик на magento
Требуется удаленный разработчик под magento.
Требования:
- php5
- Опыт работы с Zend Framework
- Javascript (Jquery, Prototype)
- Умение ориентироваться в сроках, определять кол-во времени, необходимое для решения конкретной задачи
- Доступность в рабочее время.
Основныя обязанности:
Создание нестандартного функционала magento (модули, виджеты). Пример одного из выполненых сложных проектов: создание пирамиды на magento, когда люди могут приглашать людей (выдавать инвайты). Пирамида не финансовая, а пожертвования. Но также бывают и более стандартные проекты типа добавления аякса (сортировка, добавление в корзину, пагинация). В любом случае требуется профессионал с опытом.
Обьемы работ: от 0 до 3-4 проектов в месяц, может быть ситуация когда работы нет вообще, а потом приходит несколько заказов одновременно.
Форма оплаты: попроектная. Проекты попадаются очень разные по сложности, соответственно оплата зависит от сложности, но в основном от$500.
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