Разработчик на magento

Требуется удаленный разработчик под magento.

Требования:

- php5

- Опыт работы с Zend Framework

- Javascript (Jquery, Prototype)

- Умение ориентироваться в сроках, определять кол-во времени, необходимое для решения конкретной задачи

- Доступность в рабочее время.

Основныя обязанности:

Создание нестандартного функционала magento (модули, виджеты). Пример одного из выполненых сложных проектов: создание пирамиды на magento, когда люди могут приглашать людей (выдавать инвайты). Пирамида не финансовая, а пожертвования. Но также бывают и более стандартные проекты типа добавления аякса (сортировка, добавление в корзину, пагинация). В любом случае требуется профессионал с опытом.

Обьемы работ: от 0 до 3-4 проектов в месяц, может быть ситуация когда работы нет вообще, а потом приходит несколько заказов одновременно.

Форма оплаты: попроектная. Проекты попадаются очень разные по сложности, соответственно оплата зависит от сложности, но в основном от$500.