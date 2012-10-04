Доработки сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки80 просмотров

Требуется специалист по DLE. Доработка сайта:

1. Создание каталога товаров.

2. Создание "динамичной" шапки с возможностью редактирования из админки.

3. Доработка галереи.

4. Добавление он0лайн консультанта.

Подробности при личном общении.

DLE
13 лет назад
ZemAnd
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Повесить сайт на движок

    $100

    Требуется повесить сайт на движок. Также вставить наполнение (немного). В наличии psd макет главной и страницы каталога. Из движков предпочтительней DLE. Бюджет 3000 рублей (вебмани, яндекс деньги). Сроки дней 5. Оплата по факту, показываете готовый ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка flash-сайта

    Необходимо редактировать сайт на основе шаблона Flash ActionScript 3 http://yaska.info/ 1. После проигрыша интро ролика ограничить громкость звучания фоновой музыки на 20% с возможность увеличения. 2.На странице ФОТО установить стрелки перехода на предыдущее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • JQuery скрипт всплывающей картинки

    Нужно написать для сайта JQuery скрипт всплывающей картинки. Смысл такой: юзер наводит мышкой на линк и возле курсора мышки всплывает небольшая картинка в рамке с небольшим описанием (два-три слова), чтобы он мог сразу же рассмотреть ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсинг нескольких игровых сайтов

    $500

    Необходимо провести парсинг некоторых разделов 3-х игровых сайтов-справочников. Тз высылаю в скайп, стучаться nikolay.ronko, в запросе на авторизацию просьба предоставить ссылку на резюме. Либо оставляйте заявки на веблансере и пишите в личку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипты для работы с VK

    Нужно написать серию скриптов, взаимодействующих с VK [оплата за каждый отдельно]. От кандидата очень желательно хорошее знакомство с VK API Краткое описание: 1. Автоматическая публикация/удаление поста со стены сообщества; 2. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад