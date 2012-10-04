Парсер направлений самолётов

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Мужики!

Требуется парсер, который запишет в базу моего сайта на WP направления самолётов.

Нужны все направления (и заграница и СНГ). Откуда парсить - на Ваш выбор.

Интересуют сроки и стоимость.

Спасибо!

WordPress
13 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров