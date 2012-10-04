Здравствуйте! Сразу попрошу отписываться только если у вас есть время для выполнения проекта и если вы по пять часов в день за компом. Цели: ...
Требуется программист
Требуется веб-программист. Интересует постоянное сотрудничество. Задачи самые разные.Главные требования – быть в сети, соблюдать сроки, умение верстать, разбираться в чужом коде, знание многих цмс. Оплата по задачно, бюджет высчитывается из учета времени на задачу,1 час — 7 дол.Объем задач очень большой.
Заявки фрилансеров
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