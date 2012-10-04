Требуется программист для доработки сайта http://goo.gl/5hS9v . Кабинет пользователя http://goo.gl/rPCEv. Основная часть работы это доработка кабинета пользователя и доработка админки. Подробное задание сейчас кабинет пользователя выглядит так http://s45.radikal.ru/i108/1210/15/874e4168c757.jpg по ссылке как ...
Сборка сайта на Битриксе
Нужно собрать сайт на битриксе.
ТЗ, макеты и верстка страниц по ссылке – https://www.dropbox.com/sh/ra8g3te59g0nci9/PKzD80jtsg
В первую очередь нужно натянуть на движок только контентные страницы:
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Магазин и кабинет пользователя, биллинг, рассылки – делаем на втором этапе.
В заявке прошу писать сроки на каждый этап отдельно.
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