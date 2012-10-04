Доработка сайта на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок96 просмотров

Необходимо исправить технические ошибки на сайте сделанном на Друпал. Пишите те кто знаком хорошо с этим движком и все умеет делать на нем. Так же очень хорошо будет если есть чуть чуть понимание с seo оптимизацией.

Drupal
13 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров