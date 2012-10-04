Senior frontend developer:JavaScript, Python

Должность: Senior GUI developer

Требуемый уровень квалификации: Высочайший :)

Проект: AJAX based webapp

Область: b2c, online travel

Команда: около 10 человек, все удаленно

Требования:

глубокое знание JavaScript

опыт разработки web GUI на JS, CSS верстка;

знание Python и Django;

высокий уровень самодисциплины и подотчетности, в удаленной работе без этого никак;

человек должен быть хороший :) Неконфликтный, открытый – у нас отличная команда!

Условия:

стабильная оплата (перевод банком раз в месяц в USD)

оплата курсов повышения уровня английского

выезды на сборы всей удаленной части команды за границу (примерно раз в полгода) – offsites

оплачиваемый отпуск

ВНИМАНИЕ: уровень зарплаты указан ориентировочный, на самом деле он может быть выше или ниже в зависимости от способностей и договоренностей.

Американская компания, непосредственный руководитель русскоязычный.

Прошу послать подробное резюме по всей форме с описанием опыта работы и ПРИМЕРАМИ КОДА

Повторюсь: НУЖНО РЕЗЮМЕ + ПРИМЕРЫ КОДА.

Примечания:

Сообщения, которые не содержат подобного резюме, а так же от студий/фирм будут игнорироваться.

Мы ищем работника и члена команды. Модель заказчик/исполнитель тут не актуальна.

Хоть знание разных языков штука полезная, нам все-таки надо специалиста именно по JS. Так что если вы за 5 баллов владеете десятью языками, по JS у вас на троечку, то эта работа не для вас.