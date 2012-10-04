Сборка строго на битриксе – другие ЦМС не предлагать. ТЗ по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/ho20mdjtgjqijff/TQMvTjTrOr Там же верстка и макеты в PSD. Работа разбита на два этапа: 1) натянуть ...
Senior frontend developer:JavaScript, Python
Должность: Senior GUI developer
Требуемый уровень квалификации: Высочайший :)
Проект: AJAX based webapp
Область: b2c, online travel
Команда: около 10 человек, все удаленно
Требования:
глубокое знание JavaScript
опыт разработки web GUI на JS, CSS верстка;
знание Python и Django;
высокий уровень самодисциплины и подотчетности, в удаленной работе без этого никак;
человек должен быть хороший :) Неконфликтный, открытый – у нас отличная команда!
Условия:
стабильная оплата (перевод банком раз в месяц в USD)
оплата курсов повышения уровня английского
выезды на сборы всей удаленной части команды за границу (примерно раз в полгода) – offsites
оплачиваемый отпуск
ВНИМАНИЕ: уровень зарплаты указан ориентировочный, на самом деле он может быть выше или ниже в зависимости от способностей и договоренностей.
Американская компания, непосредственный руководитель русскоязычный.
Прошу послать подробное резюме по всей форме с описанием опыта работы и ПРИМЕРАМИ КОДА
Повторюсь: НУЖНО РЕЗЮМЕ + ПРИМЕРЫ КОДА.
Примечания:
Сообщения, которые не содержат подобного резюме, а так же от студий/фирм будут игнорироваться.
Мы ищем работника и члена команды. Модель заказчик/исполнитель тут не актуальна.
Хоть знание разных языков штука полезная, нам все-таки надо специалиста именно по JS. Так что если вы за 5 баллов владеете десятью языками, по JS у вас на троечку, то эта работа не для вас.
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