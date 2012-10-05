Помощь. Скриптик на аякс или джава

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок157 просмотров

Нужно сделать небольшой скриптик. Суть такова. Есть список товаров. При нажатии на кнопку показать цены - цены во всех товаров отображаются. Жду предложений. Сделать надо срочно. Бюджет ограничен. Исполнители с заоблачными ценами можете не писать.

Java
13 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
К хорошему привыкаеш быстро. Как обычно - всё быстро, качественно. Рекомендую.
Приятно работать с Владимиром! Как всегда, никаких проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад