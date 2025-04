Перенос и восстановление работы 3-х сайтов

Имеется виртуальный LAMP-сервер.

На нём 3 сайта на разных движках. Требуется восстановить их работоспособность после предположительного взлома.

1. Проверить, был ли взлом. Установить источник взлом и закрыть уязвимость.

2. Сайт - интернет-магазин на PrestaShop. Сейчас выдаёт ошибку с базой данных: Link to database cannot be established. Сама БД не стёрта.

3. Сайт - форум на IPB. Сейчас редиректит на левый домен. Не через .htaccess. Требуется убрать редирект.

4. Сайт - форум на IPB. Работает нормально, но у него просочился домен и был перехвачен кибресквоттерами. Требуется перенести на другой домен.