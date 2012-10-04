Модернизация и частичный редизайн сайта

Есть сайт shaden .ua

Задача в редизайне текущего сайта и приведению всей структуры в порядок.

Дело в том что над сайтом работало несколько человек и там есть ошибки в структуре разделов. Некоторый контент "не там где нужно". Вообщем небольшой бардак.

Доработанный дизайн дорисовывают. Я прилагаю часть того что есть чтобы исполнитель мог сориентироваться по сложности и обьему

http://narod.ru/disk/61991381001.6abda6c3b7a1ce3093a12376ea8e4155/shaden_pre.rar.html (pass: 1122)

В течении неделе дизайнер закончит и нужно сразу приступить к работе.

Делать будем на временном субдомене с перетягиванием контента из текущего сайта. Когда все будет окончательно готово тогда и перенесем на основной домен.

Работа может не самая сложная но очень ответственная, так что жду предложений от людей с большим опытом работы с WP, постоянным контактом по скайпу, хорошим портфолио и желанием получить постоянного клиента (в наличии порядка 40 сайтов).