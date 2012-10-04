Парсер-граббер для сайта каталога-мобильных игр. Всё в прикрепленном файле. С вас цены и сроки.
Модернизация и частичный редизайн сайта
Есть сайт shaden .ua
Задача в редизайне текущего сайта и приведению всей структуры в порядок.
Дело в том что над сайтом работало несколько человек и там есть ошибки в структуре разделов. Некоторый контент "не там где нужно". Вообщем небольшой бардак.
Доработанный дизайн дорисовывают. Я прилагаю часть того что есть чтобы исполнитель мог сориентироваться по сложности и обьему
http://narod.ru/disk/61991381001.6abda6c3b7a1ce3093a12376ea8e4155/shaden_pre.rar.html (pass: 1122)
В течении неделе дизайнер закончит и нужно сразу приступить к работе.
Делать будем на временном субдомене с перетягиванием контента из текущего сайта. Когда все будет окончательно готово тогда и перенесем на основной домен.
Работа может не самая сложная но очень ответственная, так что жду предложений от людей с большим опытом работы с WP, постоянным контактом по скайпу, хорошим портфолио и желанием получить постоянного клиента (в наличии порядка 40 сайтов).
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