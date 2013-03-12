Доработать форму добавления новостей для DLE 9.5

Задача, суть.

Доработать страницу добавления новости самими пользователями. На этой странице есть такие формы полей , как заголовок , выбор категории, поле для текста который будет отображаться в краткой новости, и поле для текста который будет отображаться в полной новости.

Нужно создать отдельное поле для загрузки фото в новость (выглядеть должно вот так: http://clip2net.com/clip/m160527/1349334300-clip-1kb.png). Фото должно быть определенного размера, отображаться в краткой новости на сайте, и в полной новости выравниваясь по правому краю. И сделать это поле обязательным. Т.е. если фото к новости не загрузишь – новость не добавиться на сайт.

Более детально и подробно будем разбирать с выбранным исполнителем.