Требуется программист на попроектную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок212 просмотров

Требуются услуги программиста со знанием популярных движков (Joomla, Drupal и т.д.).

Оплата сдельная по проектная.

Требования: профессионализм, присутствие на связи в рабочее время, соблюдение сроков.

В ответах указывайте icq или skype для связи.

Оплата работы любым удобным способом.

DrupalJoomla
13 лет назад
adeptius
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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