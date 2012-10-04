Есть верстка и техзадание. Нужно написать функционал. Вообще ищем WEB-программиста для подобных небольших разовых работ. PHP, MySQL, Javascript (AJAX), HTML/XHTML, CSS. В случае быстрого и качественного исполнения, рассмотрим более серьезное ...
Требуется 5 php-программистов
Итак господа, нужно реально 5 человек, для работы.
Проектов и работы очень много, нужны только профи, если вы начинающий программер даже не пишите.
Необходимо продемонстрировать код, и живые серьезные проекты или модули.
Что надо делать: надо писать сервисы (стартапы с нуля), уметь работать с смарти, xslt, писать модули для джумлы например, проектов не один, поэтому сюда сложно писать все.
Часто приходится разбираться с чужим кодом, вносить правки на сайты под разными cms, а где то писать с нуля.
Буду давать работу по очередности, отзывайтесь кто не занят и готов мгновенно приступить к работе, вся работа с заморочками, плачу по факту, проектов много, надо скинуть их вам, у меня загрузка большая.
оплата wmz, отзывов куча, гарантии дам. жаль что сюда раньше заходил редковато, но все меняется.
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