Требуется 5 php-программистов

Итак господа, нужно реально 5 человек, для работы.

Проектов и работы очень много, нужны только профи, если вы начинающий программер даже не пишите.

Необходимо продемонстрировать код, и живые серьезные проекты или модули.

Что надо делать: надо писать сервисы (стартапы с нуля), уметь работать с смарти, xslt, писать модули для джумлы например, проектов не один, поэтому сюда сложно писать все.

Часто приходится разбираться с чужим кодом, вносить правки на сайты под разными cms, а где то писать с нуля.

Буду давать работу по очередности, отзывайтесь кто не занят и готов мгновенно приступить к работе, вся работа с заморочками, плачу по факту, проектов много, надо скинуть их вам, у меня загрузка большая.

оплата wmz, отзывов куча, гарантии дам. жаль что сюда раньше заходил редковато, но все меняется.