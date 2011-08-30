Написать функционал "Пожелания пользователей"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Есть верстка и техзадание. Нужно написать функционал.

Вообще ищем WEB-программиста для подобных небольших разовых работ. PHP, MySQL, Javascript (AJAX), HTML/XHTML, CSS.

В случае быстрого и качественного исполнения, рассмотрим более серьезное сотрудничество.

Мой скайп: dmitry_seredin

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
DmitrySev
Сев 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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