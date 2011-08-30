Написать функционал "Пожелания пользователей"

Я использую вот такую штуку для вывода фотографий (http://tympanus.net/codrops/2011/08/30/automatic-image-montage/). Проблема заключается в том, что если одна из картинок не загружается, то не отображаются все остальные. Нужно сделать так, чтоб вместо неудачно загруженной фотографии вставлялась заглушка.