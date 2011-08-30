1. Необходимо сделать автоматическую выгрузку на Яндекс.маркет при переходе по ссылке робота яндекс(а не вручную как по умолчанию в системе) 2. Добавить для товаров статус под заказ и при нем ставить в яндекс.маркет availaibla=false, ...
Требуется провести некоторые манипуляции с Joomla.
Требуется человек хорошо разбирающийся в Joomla.
Необходимо провести некоторые незначительные доработки на сайте , переработать галлерею переделать под Cloud Zoom , подправить гостевую книгу , перевести на новый хостинг , также ещё несколько доработок по ходу .
От Вас требуется аккаунт на фрилансе от года , положительные отзывы , работы.
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