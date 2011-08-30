Требуется провести некоторые манипуляции с Joomla.

Требуется человек хорошо разбирающийся в Joomla.

Необходимо провести некоторые незначительные доработки на сайте , переработать галлерею переделать под Cloud Zoom , подправить гостевую книгу , перевести на новый хостинг , также ещё несколько доработок по ходу .

От Вас требуется аккаунт на фрилансе от года , положительные отзывы , работы.