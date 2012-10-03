Скрипт корзины прицепить к Joomla

Добрый день, уважаемые фри-лансеры! Очень нуждаюсь в универсальном программисте, больше всего проектов попадается на joomla, drupal, и bitrix. Обеспечим Вам постоянную занятость, оплата за каждый проект, проекты поначалу небольшие, потом переведем на ...