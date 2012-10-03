Натянуть корп. сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок137 просмотров

Всем привет. Нужно натянуть сайт для фирмы занимающейся отделкой балконов.

Верстка имеется.

Оплата поэтапно или по факту.

Жду ваших откликов:) Подробности кандидатам

13 лет назад
delmit_art
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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