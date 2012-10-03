Инструмент или инструкция как сохранить запись ЖЖ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка82 просмотра

Нужен скрипт или инструкция позволяющая сохранить запись из Livejournal в файл. Результат должен быть пригоден для печати. Запись многостраничная, комментариев много и изначально выводятся они в свернутом виде.

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13 лет назад
invertex
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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