Верстка - интеграция в Webasyst

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки92 просмотра

Кросбраузерная верстка дивами по PSD макету. (IE Opera Mazila)

Интеграция в CMS Webasyst Shop-Script

Оплата 150 USD – без предоплаты

1. Все делаете на своем сервере

2. Тестим проверяем.

3. Оплата

4. Заливаете на наш сервер.

Скиншот макета и более подробное ТЗ по запросу в ICQ 9979624

Webasyst
13 лет назад
runways1
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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