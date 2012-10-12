Необходимо поставить и настроить 1С: Предприятие 8.2 для удаленной работы разных пользователей. Нужно залить товары с остатками и ценами по нескольким складам ( из Exel) Программа и конфигурация Управление торговлей 2,3 уже есть. ...
Написать парсер загрузка товаров в интернет магази
Здравствуйте, требуется написать парсер для интернет магазина одежды, сайты скину в личку по требованию, задачи:
1. товары грузятся с донора нашего партнера через авторизацию (логин и пароль предоставлю, это для того чтобы были оптовые цены)
2. грузим фото , основная + дополнительные, превьюшки к товарам могут ресайзится отдельно под наш формат, как правило это ресайз до 200 по большей стороне, далее до квадратности добавляются белые поля, то есть картинка 600 на 300 к примеру, из неё делается ресайз 200 на 100 и по высоте там где 100 сверху и снизу добавляются поля по 50, чтобы довести до квадрата.
3. размеры, как правило 95% всех размеров будут пересекаться наши с донором, но если встретится экзотический размер которого нет в нашей базе, то можно его вывести текстом в качестве описания, или предоставите список всех размеров которые не привязались я их добавлю в базу.
4. описание
5. цена (исходная по формуле специальной = на нашем сайте цена) - формулу предоставлю, не сложная
6. соответсвенно категория каталога, связку с нашими категориями так же предоставлю, вида ссылка на категорию донора| id категории на нашем сайте, в базе 2 ячейки цены будет в нашей оптовая и розничная
7. бренд товара , так же предоставлю связку точное название бренда донора | точное название у нас этого бренда или id
8. в нашей базе есть значение приоритета загрузки товара, ставим в этой ячейке для всех загруженных товаров с этого донора значение скажем 6, чтобы мы имели возможность на сайте их как то выстраивать и пакетно менять очередность.
9 поле наименование соответсвенно
10 парсер должен работать по крону, например раз в день и добавлять все новые товары которых нет в базе а так же проверять не изменились ли цены и размеры по позициям.
есть партнерская ссылка в xml но её настроили недавно она очень сырая видимо, будьте готовы что придется напрямую на сайт пускать паука который будет всю информацию собирать, но опять же не факт ссылку xml я покажу, возможно будет достаточно
от вас сроки и цена, и обязательно опыт работы, прошу пишите только те кто уверен что справится с заданием.
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