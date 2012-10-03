Доработать скрипт лендинга (попапа)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

* Stackowerflow по гугло-запросу "javascript window.open blur chrome|firefox|ie" не выдал реально работающего решения, везде догадки, обсуждения багтикетов в хроме, в файерфоксе, каждый со своими трюками - у кого-то срабатывают, у кого-то нет.

* Задача: пытаемся открыть попап и управлять фокусом между попапом и родительским окном: туда-обратно, как надо. заявленные фукнции blur и focus корректно отрабатывают только в safari mac os x.

Мои попытки узнать как это работает на сторонних сайтах (а есть рабочие примеры) не дали результата после суток копания, очистки от замусоривания и привдеения в чистый вид js кода - не понятно никак. Конструкций window.open не найдено вообще, а я уже не знаю как открываются еще окна без этой инстуркции.

приложил файлик с выполнением скрипта, кликнув внутри него можно увидеть что поп открыватся перед браузером, а нужно за ним.

JavaScript
13 лет назад
GMax
Макс 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка текущего проекта на Yii framework

    $2500

    Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...

    PHPYii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на OpenCart

    $50

    1. Создание кнопки экспресс доставки стоимостью 700 рублей (не автоматический модуль) 2. Сделать оплату наличными или эл. деньгами (на данный момент нуждаемся в qiwi и Яд, нужен модуль автоматического прямого перевода, возможно еще нужно ...

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод контактов по карте мира + фильтр для Joomla

    Для Joomla 2.5 без использования flash требуется сделать: 1. Карту мира с контактами: выбор страны -&gt; выбор региона -&gt; выбор области -&gt; вывод контактной информации (название, адрес, схема проезда) 2. Ниже карты соответствующий ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист фулл-тайм удаленно

    $2500

    В амбициозную команду веб-трудяг интернет-магазина №1 в своей сфере требуется опытный PHP программист. Молодой коллектив, интересные задачи, достойная оплата. Оплачиваемые отпуска и больничные. ...

    CSSGitHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть на Joomla шаблон

    Необходимо натянуть на Joomla шаблон HTML и сделать некоторые изменения. Помочь составить ТЗ для этих работ. Дальше если устроим друг друга возможно сотрудничество, готовы отдать на абонентское обслуживание ряд сайтов на Joomla. Так же будут ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить английскую версию сайта. Drupal.

    Есть сайт. Все работает. Система Drupal Фактически одна страница со скриптовой анимацией. В админке есть много текстовых полей для заполнения соответствующих блоков на странице сайта. Необходимо продублировать все поля (для английских версий ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист (php, js)

    $1000

    На постоянную удаленную работу требуется опытный, ответственный php + JavaScript программист. На полный 7ми часовой рабочий день. Пятидневка. Выходные – в случае форм мажора, отгулы за выходные в течении следующей рабочей недели. ...

    AJAXApacheHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта на API taobao open platform

    $10000

    необходима оптимизация сайта, использующего в работе taobao open platform. сайт готов, существует и работает, нобходимо кое-что оптимизировать. большая просьба к соискателям, указывайте в завяке информацию, по которой можно было бы определить, что ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад