Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...
Доработать скрипт лендинга (попапа)
* Stackowerflow по гугло-запросу "javascript window.open blur chrome|firefox|ie" не выдал реально работающего решения, везде догадки, обсуждения багтикетов в хроме, в файерфоксе, каждый со своими трюками - у кого-то срабатывают, у кого-то нет.
* Задача: пытаемся открыть попап и управлять фокусом между попапом и родительским окном: туда-обратно, как надо. заявленные фукнции blur и focus корректно отрабатывают только в safari mac os x.
Мои попытки узнать как это работает на сторонних сайтах (а есть рабочие примеры) не дали результата после суток копания, очистки от замусоривания и привдеения в чистый вид js кода - не понятно никак. Конструкций window.open не найдено вообще, а я уже не знаю как открываются еще окна без этой инстуркции.
приложил файлик с выполнением скрипта, кликнув внутри него можно увидеть что поп открыватся перед браузером, а нужно за ним.
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