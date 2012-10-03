Доработать скрипт лендинга (попапа)

* Stackowerflow по гугло-запросу "javascript window.open blur chrome|firefox|ie" не выдал реально работающего решения, везде догадки, обсуждения багтикетов в хроме, в файерфоксе, каждый со своими трюками - у кого-то срабатывают, у кого-то нет.

* Задача: пытаемся открыть попап и управлять фокусом между попапом и родительским окном: туда-обратно, как надо. заявленные фукнции blur и focus корректно отрабатывают только в safari mac os x.

Мои попытки узнать как это работает на сторонних сайтах (а есть рабочие примеры) не дали результата после суток копания, очистки от замусоривания и привдеения в чистый вид js кода - не понятно никак. Конструкций window.open не найдено вообще, а я уже не знаю как открываются еще окна без этой инстуркции.

приложил файлик с выполнением скрипта, кликнув внутри него можно увидеть что поп открыватся перед браузером, а нужно за ним.