Учитель по python или ruby

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров

Требуется учитель по разработке веб приложений на python или ruby. Занятия и консультации по скайпу.

PythonRuby
13 лет назад
roncol
Сео 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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