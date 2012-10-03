Добавить слайдер с кнопками на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Сайт: http://tour-zayavki.ru/#

На сайте уже есть кнопки.

Нужен слайдер + добавить 11 кнопок в слайдер.

Моментальная постоплата

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров