Довести до ума сайт Joomla 2.5

Чтото сломалось в дополнительных полях. Когда нажимаеш добавить screencast.com/t/soaUKXk8... то ничего не появляется. Но если сохранить изменения то потом это поле появится. И вообще данный инструмент ведет себя странно. Нужно срочно починить. --- ...