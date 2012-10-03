Довести до ума сайт Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

На сайте нужно произвести корректировки.

1) При наведении мышки на пункт меню, он должен становиться на несколько тонов светлее.

Joomla
13 лет назад
Kosta-Rica
Юлия 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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