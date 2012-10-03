Требуется для WP 1) Форма заказа чтобы отправлялась на несколько e-mail (все сверстано, только программинг) 2) Во всплывающем окне настроить форму подписки. 3) Добавить некоторые элементы на странице заказа. ...
Довести до ума сайт Joomla 2.5
На сайте нужно произвести корректировки.
1) При наведении мышки на пункт меню, он должен становиться на несколько тонов светлее.
Заявки фрилансеров
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