Нужно разработать компонент каталога файлов. Требования простые: 1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла. 2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это ...
Сайт для администрации города на Битрикс
Программирование сайта для администрации города на Битрикс.
ТЗ скину в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требования к знаниям: PHP 5.+, MySQL, умение сносно верстать так же: JS, JS+jQuery , понимание принцыпов ООП (а не только слепое использование синтаксиса) , умение работать с основными паттернами прогграммирования, структурированный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Интернет магазин на Virtuemart 2 и jommla 2.5 Нужно сделать в карточке товара отображение дочерних товаров таблицей с фоткой, кратким описанием, ценой и кнопкой купить. http://www.joomla-create.net/item/tovar-table.html как тут. Подправить бредкрумбы (они показывают ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте! Требуется написать парсер объявления для сайта avito.ru . Необходимо собирать имя продавца и телефон. Главным условием работы парсера, должна быть возможность собирать номера телефонов отображаемых картинкой. Язык: PHPВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
На сайт необходимо установить кнопки соц. сетей: - vk -facebook -twitter -google+ -livejournal Все кнопки, кроме ЖЖ, должны быть виджетами самих сайтов, не плагинами, с горизонтальными счетчиками. Кнопки необходиом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5000
Запускаем амбициозный и актуальный аналитический интернет сервис. Набирается группа талантливых молодых специалистов (преимущество учащимся или выпускникам МИФИ, Бауманки, МФТИ) обязательно живущих в Москве или Подмосковье. Группа будет состоять из трех человек. Каждый будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужны доработки по сайту. Если исполнитель устроит, в дальнейшем буду постоянно сотрудничать. Объёмы есть, исполнителей адекватных пытаюсь найти. бюджет 2500 рубВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Описание проекта: Ищу фрилансера, желательно одного, готового создать крупный проект. В дальнейшем будут другие ответвления проекта - надеюсь работать именно с исполнителем основного проекта. Сначала будут три этапа: аукцион ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Деобфускация PHP кода (1 файл; CMS)Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать импорт товара CSV прайс листа. Поставщиков будет изначально 4. У некоторых название позиций совпадаю. Необходимо сделать таким образом: Чтоб у каждого прайс листа был свой конфиг ( пример: http://ssmaker.ru/6a18bcfe/) т.е ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад