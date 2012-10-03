Сайт для администрации города на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок120 просмотров

Программирование сайта для администрации города на Битрикс.

ТЗ скину в личку.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка компонента для Joomla 2.5/3.0 (каталог)

    Нужно разработать компонент каталога файлов. Требования простые: 1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла. 2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист

    $2500

    Требования к знаниям: PHP 5.+, MySQL, умение сносно верстать так же: JS, JS+jQuery , понимание принцыпов ООП (а не только слепое использование синтаксиса) , умение работать с основными паттернами прогграммирования, структурированный ...

    JavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla. Запилить php-скрипт, подправить бредкрумы.

    Интернет магазин на Virtuemart 2 и jommla 2.5 Нужно сделать в карточке товара отображение дочерних товаров таблицей с фоткой, кратким описанием, ценой и кнопкой купить. http://www.joomla-create.net/item/tovar-table.html как тут. Подправить бредкрумбы (они показывают ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер avito.ru

    $100

    Здравствуйте! Требуется написать парсер объявления для сайта avito.ru . Необходимо собирать имя продавца и телефон. Главным условием работы парсера, должна быть возможность собирать номера телефонов отображаемых картинкой. Язык: PHP

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка кнопок соц. сетей и их верстка

    На сайт необходимо установить кнопки соц. сетей: - vk -facebook -twitter -google+ -livejournal Все кнопки, кроме ЖЖ, должны быть виджетами самих сайтов, не плагинами, с горизонтальными счетчиками. Кнопки необходиом ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Талантливые прогр. - аналитический интернет-проект

    $5000

    Запускаем амбициозный и актуальный аналитический интернет сервис. Набирается группа талантливых молодых специалистов (преимущество учащимся или выпускникам МИФИ, Бауманки, МФТИ) обязательно живущих в Москве или Подмосковье. Группа будет состоять из трех человек. Каждый будет ...

    AJAXJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки на shopos

    $100

    Нужны доработки по сайту. Если исполнитель устроит, в дальнейшем буду постоянно сотрудничать. Объёмы есть, исполнителей адекватных пытаюсь найти. бюджет 2500 руб

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Большой проект (аукцион + купонатор + портал)

    Описание проекта: Ищу фрилансера, желательно одного, готового создать крупный проект. В дальнейшем будут другие ответвления проекта - надеюсь работать именно с исполнителем основного проекта. Сначала будут три этапа: аукцион ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Импорт CSV прайс листа в Virtuemart

    $100

    Необходимо написать импорт товара CSV прайс листа. Поставщиков будет изначально 4. У некоторых название позиций совпадаю. Необходимо сделать таким образом: Чтоб у каждого прайс листа был свой конфиг ( пример: http://ssmaker.ru/6a18bcfe/) т.е ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад