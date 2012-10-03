Парсер avito.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок185 просмотров

Здравствуйте!

Требуется написать парсер объявления для сайта avito.ru .

Необходимо собирать имя продавца и телефон. Главным условием работы парсера, должна быть возможность собирать номера телефонов отображаемых картинкой.

Язык: PHP

PHP
13 лет назад
pihaps
Артем 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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