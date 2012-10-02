Проект html5 (canvas), js, ajax

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок253 просмотра

проект не простой и срочный. только для профессионалов.

по проекту есть наработки. требуется продолжение работы.

AJAXHTMLJavaScript
13 лет назад
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48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров