Прикрутить скрипт отправки обратной связи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок192 просмотра

Есть Html страница, есть форма, необходимо подключить скрипт обратной связи.

Работы минимум.

Сайт уже на хостинге.

Все необходимое я предоставлю.

HTML
13 лет назад
effect118
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров