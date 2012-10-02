Нужен программист PHP, специалист по Joomla

Здравствуйте!

На удаленную работу нужен программист в Москве. БОльшая часть работы будет выполняться удаленно, но нужно будет периодически приезжать в офис (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3)

Суть работы заключается в переносе сайтов с Битрикса и UMI на Joomla.

Требования:

* понимание принципов ООП

* отличное знание и реальный опыт использования PHP5 (ООП) + MySQL

* знание JavaScript, jQuery, опыт внедрения готовых плагинов в проекты

* опыт и навыки верстки HTML + CSS

* знание XSLT‚ XML

* желательно хорошее знание Joomla

Условия:

- оплата ежемесячно наличными на руки

- размер оплаты: 50000 – 80000 рублей в месяц по результатам собеседования.

Если вас заинтересовало данное предложение просьба отписаться в комментариях к объявлению. В случае положительного рассмотрения вашего профиля (где будут приниматься во внимание портфолио, опыт работы, отзывы и пр.) я вам отправлю предложение пройти собеседование (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3)

Спасибо