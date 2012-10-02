В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист. Навыки‚ которые необходимы для работы: Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery Умение валидно верстать на html‚ css‚ ...
Нужен программист PHP, специалист по Joomla
Здравствуйте!
На удаленную работу нужен программист в Москве. БОльшая часть работы будет выполняться удаленно, но нужно будет периодически приезжать в офис (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3)
Суть работы заключается в переносе сайтов с Битрикса и UMI на Joomla.
Требования:
* понимание принципов ООП
* отличное знание и реальный опыт использования PHP5 (ООП) + MySQL
* знание JavaScript, jQuery, опыт внедрения готовых плагинов в проекты
* опыт и навыки верстки HTML + CSS
* знание XSLT‚ XML
* желательно хорошее знание Joomla
Условия:
- оплата ежемесячно наличными на руки
- размер оплаты: 50000 – 80000 рублей в месяц по результатам собеседования.
Если вас заинтересовало данное предложение просьба отписаться в комментариях к объявлению. В случае положительного рассмотрения вашего профиля (где будут приниматься во внимание портфолио, опыт работы, отзывы и пр.) я вам отправлю предложение пройти собеседование (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3)
Спасибо
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