Онлайн-запись на мероприятия

Исполнитель две недели "кормил завтраками", в итоге признался, что не может выполнить работу, которая "почти готова". Взял предоплату 1500 руб.(хотел больше), еще две недели "кормит завтраками" и предоплату не возвращает. Связываться НЕ РЕКОМЕНДУЮ.