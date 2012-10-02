В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист. Навыки‚ которые необходимы для работы: Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery Умение валидно верстать на html‚ css‚ ...
Онлайн-запись на мероприятия
Необходимо написать скрипт записи на определенные даты мероприятий с простенькой админкой. Подробности в почте gusev [gav] xenon-rus.ru
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет. В срочном порядке необходимо допилить сайтик. Сайт в целом готов, необходимо внести пару изменений в админке. Двиг самописный. За подробностями в личку. Жду ваших откликов.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
разработать кредитный калькулятор с дизайном на WordPress , к сайту КАРМАННЫЕДЕНЬГИ.РФ + анкета ,ТЗ есть, надо быстро и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Несколько сайтов на модексе. Необходимо усановить новый дизайн(в псд), доработки, улучшения и т.д.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем Добрый день Есть сайт Города Химки, созданный на Drupal 6. Адрес сайта www.allhimki.ru Данный сайт требует ряда доработок. Список этих доработок я прилагаю с файлом к этому сообщению. Нужен программист, который ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для доработки торррент-трекера фильмов, реализованного на DLE. Тз и ссылка индивидуально Нацеливаемся на длительное сотрудничество.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Заметил, что после обновления движка WordPress в последний раз стала периодически вылетать 502 Bad gateway на WordPress из админки при сохранении постов и из пользоваатльского режима при публикации комментариев. http://RunetBiz.com/ Вот ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
ТЗ прикрепил Никакой cms нету, что упрощает задачу. Пришлите пожалуйста сразу цены и сроки, чтобы мы быстрее смогли начать работать.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Сайт на тему кино-онлайн. Требуются доработки по функционалу, правка готовых модулей под нужды сайта, возможно написание модулей или хаков с 0. За ТЗ обращайтесь в ЛС, либо в ICQ 75 пять 3 ноль ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для проекта Катушка.net требуется web разработчик. Требования: - знание PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, CSS, HTML - умение ориентироваться в чужом коде. - быть на связи. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад