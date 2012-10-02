Онлайн-запись на мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Необходимо написать скрипт записи на определенные даты мероприятий с простенькой админкой. Подробности в почте gusev [gav] xenon-rus.ru

13 лет назад
xenonrusru
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

listven
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Исполнитель две недели "кормил завтраками", в итоге признался, что не может выполнить работу, которая "почти готова". Взял предоплату 1500 руб.(хотел больше), еще две недели "кормит завтраками" и предоплату не возвращает. Связываться НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Заявки фрилансеров

listven
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад