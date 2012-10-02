Добавить простую корзину на сайт

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Закрыт3 заявки130 просмотров

ТЗ прикрепил

Никакой cms нету, что упрощает задачу.

Пришлите пожалуйста сразу цены и сроки, чтобы мы быстрее смогли начать работать.

13 лет назад
risris
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров