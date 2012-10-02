Добавить простую корзину на сайт

Требуется создать скрипт, кот. формирует два xml файла (разные шаблоны), данные берутся из базы данных Запуск по кнопке с админки (надо встроить). Интересует цена и сроки. Инструкция по xml файла 1 - ...
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ТЗ прикрепил
Никакой cms нету, что упрощает задачу.
Пришлите пожалуйста сразу цены и сроки, чтобы мы быстрее смогли начать работать.
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