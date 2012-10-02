Требуются ответственные программисты (Друпал 6)

Приветствую!

Требуются ответственные программисты, хорошо знающие Друпал на удалёнку.

Умение разбираться в чужом коде – несомненый плюс.

Однозначное и безоговорочное соблюдение сроков (которые сами и назовёте – никакого принуждения).

Местоположение значения не имеет.

Оплата договорная.

Для начала надо допилить один проект.

ЗЫ Господа! Если вы перегружены или ждёте другой проект – не надо тратить друг другу время и нервы (не окупится). Человек нужен в команду и желательно на длительный срок.