Требуются ответственные программисты (Друпал 6)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка64 просмотра

Приветствую!

Требуются ответственные программисты, хорошо знающие Друпал на удалёнку.

Умение разбираться в чужом коде – несомненый плюс.

Однозначное и безоговорочное соблюдение сроков (которые сами и назовёте – никакого принуждения).

Местоположение значения не имеет.

Оплата договорная.

Для начала надо допилить один проект.

ЗЫ Господа! Если вы перегружены или ждёте другой проект – не надо тратить друг другу время и нервы (не окупится). Человек нужен в команду и желательно на длительный срок.

Drupal
13 лет назад
emmis
44 года
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад

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