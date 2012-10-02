Есть сайт со статьями на Джумле 1.5. Задача: добавить к статьям тэги. Из готовых решений пока ни одно не устроило, т.к. все работают не совсем так как надо. ...
Требуются ответственные программисты (Друпал 6)
Приветствую!
Требуются ответственные программисты, хорошо знающие Друпал на удалёнку.
Умение разбираться в чужом коде – несомненый плюс.
Однозначное и безоговорочное соблюдение сроков (которые сами и назовёте – никакого принуждения).
Местоположение значения не имеет.
Оплата договорная.
Для начала надо допилить один проект.
ЗЫ Господа! Если вы перегружены или ждёте другой проект – не надо тратить друг другу время и нервы (не окупится). Человек нужен в команду и желательно на длительный срок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Есть рекламный движок orbitopenadserver (php+mysql) (прикрепил). В нем есть функция списания средств за количество показов объявления и списание средств за показы по дням. Задача состоит в том что бы переделать функцию ...Закрыт13 лет назад
Русскому сообществу TEAM Chinascript требуется в команду веб-программист для разработки дополнительного функционала, доработки, написание модулей, плагинов и т.д. для различных движков. Обязательное требование: - Удаленная работа на постоянной основе. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется создать скрипт(цмс) для сайта объявлений. Только с использованием стандартов - на известном фреймворке. Время - 5 дней. Сайт не сложный для специалистов. Можно адаптировать скрипт доски объявлений, если ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны разработчики для интернет-магазина, по функционалу - уровень http://www.lamoda.ru/, http://www.wildberries.ru/ и т.д. - с возможностями различной фильтрации по брендам, видам товара, ценам и т.д. ТЗ, прототип и дизайн предоставим. Высокие требования к качеству ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать сайт-визитку на Битриксе,бюджет 3500,вёрстка уже есть.Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно написать либо исправить парсер написанный на пионе. Тз в приложении. Сам парсер можно скачать здесь http://www.sendspace.com/file/0mpkgn Прошу писать сроки и стоимость работ.Закрыт13 лет назад
Фильтр дорисован мной схематично, думаю задание должно быть понятно с рисунка. В фильтре при значениях более 10 - появляется скрол, более 20 - поле для фильтрации значений. Т.е. В авторах вводим Куни и появляются значения, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужна безвозмездная помощь смарти верстальщика :) Могу предложить Вам сайт в портфоли и положительный отзыв и не большую оплату. Нужно внести изменения в верстки, отредактировать блоки на главной и добавить 2 новых (уже ...Закрыт13 лет назад
Есть сайт http://tinyurl.com/8tvp3bq Нужно сделать похожий и так же на flash. У нас есть система управления сайтом, материалы из которой должны попадать во flash через xml (или другим ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад