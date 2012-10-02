Сделать универсальный фильтр для сайта на Битрикс

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Фильтр дорисован мной схематично, думаю задание должно быть понятно с рисунка. В фильтре при значениях более 10 - появляется скрол, более 20 - поле для фильтрации значений. Т.е. В авторах вводим Куни и появляются значения, возле которых можно поставить галочки и отфильтровать по ним товары:

Акунин

Акунин Б.

Кунин А.М.

...

Есть еще кучу небольших правок по сайту. Планируем дорабатывать каждый месяц

13 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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