Сделать универсальный фильтр для сайта на Битрикс

Фильтр дорисован мной схематично, думаю задание должно быть понятно с рисунка. В фильтре при значениях более 10 - появляется скрол, более 20 - поле для фильтрации значений. Т.е. В авторах вводим Куни и появляются значения, возле которых можно поставить галочки и отфильтровать по ним товары:

Акунин

Акунин Б.

Кунин А.М.

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