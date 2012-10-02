Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок191 просмотр

Здравствуйте. Ищу разработчика сайта на MODx . Дизайн в принципе не нужен фактически нужна только верстка и программирование так как практически все уже продумали..ну может доработать или внести рекомендации для юзабильности сайта. Сайт примерно такой http://www.upsale.ru/ . оплата через сайт проводится не будет..и пользователи не будут регистрироваться..нужны будут просто формы обратной связи,калькулятор и т.д. ничего сложного. Подробности-исполнителю. Предлагайте свои цены-только не задирайте (Бюджет ограничен) .

MODX
13 лет назад
Natalia_Smith
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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