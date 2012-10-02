Пофиксить Error (друпальный сайт)

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Закрыт6 заявок105 просмотров

Друпальный сайт. Ошибка:

PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in lock_may_be_available() (line 167 of /home/virtwww/w_inegraty-com_bf2dff83/http/includes/lock.inc).

MySQL
13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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