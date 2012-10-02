Проблема с обработкой 404 ошибки, alt для img

Задача следующая:

Наш сайт http://partner-pechati.ru/

Проблемы с обработкой 404 ошибки

Например: при вводе несуществующего адреса http://partner-pechati.ru/pechati/Novaya-pechatddd , перенаправляет на главную страницу 301 редиректом. Нужно, чтобы на такие запросы выдавалась 404 ошибка

Так же нужно

В данном случае alt="cvetnie1.png" нужно заменить на alt="Цветные печати".

Для всех картинок на главной странице сайта нужно название для alt брать из атрибута title из тега , в который "обернута" эта картинка.

На главной странице ненужные теги h2, необходимо убрать h2

Пример:

/tsvetnye-pechati" title="Цветные печати" class="img_link">

/images/stories/virtuemart/category/resized/cvetnie1_90x90.png" alt="cvetnie1.png" />

/tsvetnye-pechati" title="Цветные печати">Цветные печати