Небольшая работа по PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки182 просмотра

Имеется два сайта на одном домене. Основной - OpenCart, второй (находится в папке) - Dolphin Community.

Нужно блоки последние посты, последние объявления с сайта Dolphin вывести на главную страницу OpenCart. Фактически перенести. Сами блоки отображаются и работают на сайте Dolphin нормально.

OpencartPHP
13 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

rush-team
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Всё выполнил быстро и качественно. В дальнейшем буду рад сотрудничать ещё.
Четкое задание, вся необходимая информация была предоставлена сразу, своевременна оплата. Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

rush-team
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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